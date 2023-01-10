باريس يرضخ لشروط ميسي خوفا من الهلال السعودي

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان بات قريبا من تجديد عقد لاعبه ليونيل ميسي، في ظل اهتمام متزايد من الهلال السعودي بالنجم الأرجنتيني.

وقالت الصحيفة إن العقد الجديد لميسي مع باريس سان جيرمان، بات جاهزا للتوقيع بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس خلال الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في الشهر الحالي، علما بأن التقارير تفيد بتجهيز الهلال لعرض ضخم من أجل ضم البرغوث.

وتابعت الصحيفة: "باريس يتعامل مع عملية تجديد عقد ميسي، على أنها صفقة أكبر من مجرد بقاء لاعب، ولذلك رضخ النادي لشروط اللاعب من حيث مدة العقد والراتب والمكافآت".

ونوهت: "باريس سيمنح ميسي، راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو، لكن على الناحية الأخرى سيحقق النادي الفرنسي، فوائد هائلة من بقاء ليو".

وقالت ماركا: "إيرادات باريس من انضمام ميسي، بلغت 700 مليون يورو في السنة الأولى، كما أن وجود النجم الأرجنتيني جذب 10 رعاة جدد مع زيادة قيمة الرعاية".

وختمت: "وجود ميسي ساهم في زيادة عدد القمصان المباعة لباريس، ووصلت إلى أكثر من مليون قميص، بنسبة أكثر من 60% باسم ميسي".