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أنس جابر تحافظ على مركزها في التصنيف العالمي

10
JANUARY
2023
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حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر، على مركزها الثاني عالميا في التصنيف العالمي الجديد الصادر الاثنين.
 
وأصبح رصيد أنس جابر 5180 نقطة بعدما كسبت 130 نقطة من مشاركتها في بطولة أديلايد الأسترالية، التي بلغت فيها نصف النهائي، قبل الخسارة أمام التشيكية ليندا نوسكوفا.
 
وقفزت ليندا نوسكوفا 46 مركزا بعد وصولها لنهائي بطولة أديلايد بعد انسحاب أنس جابر بسبب الإصابة، وأصبحت حاليا تحتل المركز 56 عالميا.
 
وسجلت قائمة أول 10 لاعبات في التصنيف الجديد، تغييرا وحيدا بدخول الأمريكية ماديسون كيز التي تقدمت من المركز 11 إلى المرتبة العاشرة.
 
وخسرت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب، مركزين، لتستقر في المرتبة 12.
 
أما اللاعبة المصرية ميار الشريف، حافظت على مركزها 52 عالميا برصيد 991 نقطة.
 
 
وفي فئة الرجال حافظ الإسباني الصاعد، كارلوس ألكاراز، على صدارة التصنيف الأسبوعي لرابطة التنس للمحترفين للرجال، متفوقا على مواطنه رافائيل نادال والنرويجي كاسبر رود.
 
ولم تحدث تغييرات في المراكز الخمسة الأولى بالتصنيف العالمي، حيث استقر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس رابعا، والصربي نوفاك دجوكوفيتش خامسا، رغم تتويجه بلقب بطولة أديلايد الاسترالية.
 
وصعد الروسي آندري روبليف مركزين ليحل في الترتيب السادس، متفوقا على الكندي فيلكس أوج ألياسيم ومواطنه دانييل ميدفيديف، الذي تراجع للترتيب الثامن.
 
بينما يحل الأمريكي تيلور فريتز في الترتيب التاسع، وصعد الدنماركي الصاعد هولجر رونه للمركز العاشر عالميا، على حساب البولندي هوبرت هوركاتش.
 
ويستعد نجوم التنس لغوض غمار أول بطولة كبرى هذا العام في أستراليا، والتي سيدافع فيها نادال عن لقبه، وستشهد مشاركة دجوكوفيتش بعد غيابه العام الماضي، بسبب عدم حصوله على لقاح كوفيد-19.
روسيا اليوم
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