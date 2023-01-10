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انتهاء "أزمة الحشيش" في الزمالك

10
JANUARY
2023
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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، الإثنين، انتهاء أزمة لاعب الفريق أحمد فتوح، بعدما اتهمه وزميله عبد الله جمعة بتعاطي مخدر الحشيش.
 
وقال منصور في مقطع فيديو بثه على قناته في "يوتيوب": "فتوح تحدث معي واعتذر لي ولجماهير الزمالك ووعدني بفتح صفحة جديدة"، مشيرا إلى أن الظهير الأيسر لمنتخب مصر "سيتنظم في التدريبات بدءا من الثلاثاء".
 
وكان رئيس النادي قال في أعقاب تعادل الزمالك مع الداخلية 1-1 بالدوري المصري، الخميس، إنه أوقف اللاعبيْن وعرضهما للبيع، متهما إياهما باللعب تحت تأثير الحشيش.
 
وبعدها تقدم جمعة باعتذاره لمنصور، الذي قبل الاعتذار وقال إن اللاعب "ملتزم ومخلص للنادي".
 
وتعود الأزمة إلى الخميس عندما أعلن الزمالك تشكيلته للقاء الداخلية بمشاركة فتوح ووجود جمعة بديلا، لكن قبل دقائق من انطلاق المباراة سحب الجهاز الفني اللاعبيْن.
 
وعقب اللقاء قال المدير الفني جيزفالدو فيريرا إن اللاعبيْن لديهما "شكوى طبية"، بينما أكد منصور أن "هناك مخدرات في جسديهما".
 
ويحتل الزمالك حامل اللقب، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، خلف الأهلي المتصدر (30 نقطة) وفيوتشر الثاني (26 نقطة)، بعد انتهاء 12 جولة من المسابقة.
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