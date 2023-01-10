living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

على الطريق.. صفقة قطرية لشراء أحد عمالقة الدوري الإنجليزي

10
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الإثنين، أن صندوقا قطريا قد يستهدف شراء أحد أندية مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام الإنجليزية.
وقالت الوكالة نقلا عن مصدر على دراية بالأمر، إن رئيس قطر للاستثمارات الرياضية رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، عقد مؤخرا مباحثات مع دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام بشأن شراء حصة في النادي اللندني.
 
وأضافت أن الصندوق يدرس كذلك الاستثمار في مانشستر يونايتد أو ليفربول، إما عن طريق الاستحواذ الكامل أو شراء حصص فيهما.
 
لكن توتنهام أوضح لـ"رويترز" في رد عبر البريد الإلكتروني: "لا صحة لتقارير متعلقة باجتماع حول بيع أسهم بالنادي".
 
يشار إلى أن قطر للاستثمارات الرياضية تمتلك باريس سان جرمان، وكذلك حصة في نادي براغا البرتغالي.
 
خطط البيع
 
• تدرس عائلة غليزر الأميركية مالكة مانشستر يونايتد خيارات مختلفة بخصوص النادي الفائز بالدوري 20 مرة، بما فيها مساهمة مستثمرين جدد أو بيع النادي.
 
• قال مُلاك النادي في بيان في نوفمبر الماضي إنهم يعملون مع المستشارين الماليين بشأن العملية التي قد تؤدي إلى بيع حصص في النادي، أو استثمارات تتضمن تطوير ملعب "أولد ترافورد" والبنية التحتية للنادي.
 
• أعلن رئيس ليفربول توم ويرنر في نوفمبر الماضي، أن المجموعة المالكة "فينواي سبورتس" تدرس أيضا خيارات لبيع النادي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout