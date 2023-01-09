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تواصل ردود الفعل بعد "إهانة" زيدان من قبل رئيس الاتحاد الفرنسي

9
JANUARY
2023
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تواصلت ردود الأفعال على التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لو جرايت، لقناة "RMC سبورت" الفرنسية، وأساء فيها لأسطورة الديوك زين الدين زيدان.
 
وعلقت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، على تصريحات لو جرايت، الأحد، قائلة عبر حسابها على "تويتر": "إنها تصريحات خارج السياق مرة أخرى، مع إضافة تضمنت عدم الاحترام المخزي الذي يسيء إلينا جميعا، ولأسطورة كرة القدم والرياضة".
 
وتابعت أوديا كاستيرا: "لا ينبغي لرئيس اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك.. الاعتذار عن هذه الكلمات الكبيرة تجاه زيدان من فضلك".
 
وكان لو جرايت، قد رد حين سئل عن إمكانية تولي زين الدين زيدان تدريب المنتخب البرازيلي، بقوله "إن إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل لا تعنيه"، كما أكد أنه "لم يتواصل مع زيدان لتدريب منتخب فرنسا، ولم يفكر في ذلك على الإطلاق".
 
وقال لو جرايت: "تدريب زيدان للبرازيل؟ أنا لا أعلم، سأفاجأ، ليفعل ما يريد، بالكاد أستطيع تصديق ذلك عندما يتعلق الأمر به، هذا ليس من شأني، لم أقابله أبدا، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدييه ديشامب (مدرب المنتخب الفرنسي الحالي)".
 
وردا على سؤال ما إذا كان سيشعر بأذى إذ تولى زيدان تدريب البرازيل، علق لو جرايت: "ليس من شأني، يمكنه أن يذهب حيث يريد!، يمكنه إيجاد ناد كبير أو منتخب كبير".
 
وعما إذا كان زين الدين زيدان قد حاول الاتصال به في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال تدريبه لمنتخب فرنسا، رد رئيس الاتحاد الفرنسي: "بالتأكيد لا، لم أكن حتى لأتحدث معه على الهاتف".
 
وختم تصريحاته قائلا: " زيدان يريد برنامجا خاصا به للتدريب، قم بعمل برنامج خاص لزيدان لإيجاد ناد أو دولة أخرى يقوم بتدريبهم".
 
ودافع نجم فرنسا، كيليان مبابي، عن الأسطورة زيدان في وقت سابق عقب تصريحات لو جرايت بتغريدة: "زيدان هو فرنسا.. لا يجب أن نقلل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".
روسيا اليوم
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