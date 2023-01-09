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نادي الأشرفية نظمّ عرض الميلاد بالتايكواندو

9
JANUARY
2023
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نظم نادي الأشرفية الرياضي عرض الميلاد في التايكواندو  في مقر النادي بإشراف رئيسه الغراند ماستر أنطوان سعد وحضور الهيئة الإدارية وأعضاء الهيئة العامة، يتقدمهم امينة سر النادي ميرنا رفول سعد والدكتور جيرار جهامي، و ديانا سعد صقر ورشال ضاهر حبيليني وناتالي حداد طعمة ورلى سعد حواط وليديا الأشقر و جان قره بديان وجورج زيادة والدكتور فادي نصار. كما حضر العرض جمهور ضم أهالي اللاعبين واللاعبات.
 
شارك في العرض ٣٧ لاعب ولاعبة من مختلف الأحزمة والأعمار.
 
وبعد إستعراض الفرق استُهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة الغراند ماستر سعد مرحبا بالحضور متمنيا أعياد مجيدة وسنة 2023 مليئة بالطمأنينة والآمان  للشعب اللبناني. 
 
وعرض سعد بعض إنجازات النادي منها مشاركته في البطولات التي ينظمها بنجاح  الاتحاد اللبناني برئاسة الدكتور حبيب ظريفة ووصفه بـ"النشيط"وترقيات الحزام الأسود للاعبين كريم عقاد وسجعان الخازن وترقيات داخلية للأحزمة الملونة.
 
ثم شكر كل من ساهم في انجاح الاحتفال وإدخال البهجة والفرح إلى قلوب لاعبي النادي منوها بأعضاء الهيئة الإدارية والعامة وأهالي اللاعبين.
 
وشملت العروض القتال الوهمي "بومسيه"، الدفاع عن النفس والقتال الحر وقتال الشارع وضربات على أهداف متحركة ولوحات تكسير الخشب، على إضاءة وموسيقى خاصة.
 
وفي النهاية، وزعت ميداليات تقديرية وهدايا العيد على المشاركين من قبل كبار الحضور وبابا نويل والأهالي.
 
وقدّم  قره بديان باقتين من الورود إلى سعد والماستر رلى سعد .ثم قدمت ليديا الأشقروجورج زيادة هدية بإسم الأهالي عربون محبة وتقدير إلى الغراند ماستر سعد.
 
وفي الختام أخذت صور تذكارية على أصوات موسيقى ميلادية ودعي الجميع إلى كوكتيل بالمناسبة.
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