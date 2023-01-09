برشلونة يخطف نقاط أتلتيكو مدريد ويبتعد بالصدارة

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ابتعد برشلونة بفارق 3 نقاط في صدارة الدوري الإسباني، بفوزه 1-صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد بفضل هدف في الشوط الأول من عثمان ديمبلي، الأحد.

وتعرض ريال مدريد المنافس التقليدي لبرشلونة وصاحب المركز الثاني للهزيمة 1-2 على ملعب فياريال السبت، مما منح برشلونة فرصة لتعزيز صدارته بعد 16 جولة.

وأحرز الضيوف الهدف الوحيد في المباراة بعد 22 دقيقة من البداية، عندما أرسل ديمبلي تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.

وانتفض أصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول واستحوذوا على الكرة، مما أعاد برشلونة للدفاع.

وبعد دقيقتين من بداية الوقت المحتسب بدل الضائع، طرد فيران توريس لاعب برشلونة وستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو إثر اشتباكهما بالأيدي، لكن الفريق الزائر حافظ على انتصاره الصعب.