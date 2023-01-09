ميسي ورونالدو وجها لوجه في الرياض.. وتذكرة مليونية

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مساء الأحد، عن تفاصيل مباراة كأس موسم الرياض يوم 19 يناير الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بين فريق يضم نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جرمان.

وبعد فترة من طرح التذاكر، كشف آل الشيخ عن رقم غير متوقع يتعلق بأعداد الجماهير المتواجدة في قائمة الانتظار لحجز تذاكر المباراة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مليون ونص طلب لتذاكر المباراة".

وبحسب بعض الصفحات الجماهيرية لفريقي الهلال والنصر على "تويتر"، فإن الأعداد تجاوزت بالفعل حاجز المليون ونصف وأنه تم بيع جميع تذاكر هذا اللقاء المرتقب.

وعلق آل الشيخ قائلا خلال تصريحات تليفزيونية: "بالفعل عدد الطلبات على التذاكر تجاوز أكثر من مليوني طلب، وهو رقم قياسي تاريخي في كرة القدم لا أعتقد أنه حدث من قبل".

وأضاف: "اضطررنا لوقف الطلبات على الموقع، لأنه كان يصلنا أكثر من 15 ألف طلب خلال الثانية الواحدة، وهو ما يوضح قيمة هذه المباراة".

وأردف: "تواصلت مع رئيس باريس سان جرمان ناصر الخليفي، وطلبنا منه مضاعفة أعداد قمصان الفريق الفرنسي لأجل الجماهير".

وأتم: "أعتقد أن جماهيرية باريس سان جرمان ستكون مختلفة كليا بعد هذه المباراة بصورة كاملة".

تذكرة مليونية

أعلن آل الشيخ رئعن إطلاق مزاد عالمي على تذكرة وحيدة "فوق الخيال" يبدأ بمليون ريال لحضور مواجهة كأس موسم الرياض التي تجمع نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جرمان والحصول على مزايا فريدة من نوعها، وخصص ريعه لصالح منصة إحسان.

أوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المزاد لن يبدأ بأقل من مليون ريال على التذكرة الفريدة "فوق الخيال".

تمنح التذكرة فرصة فريدة لحاملها وحضور وتناول وجبة الغداء أو العشاء مع الفريقين، إضافة إلى مميزات أخرى مثل حضور التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي اللقاء.

قال آل الشيخ في التغريدة: لأول مرة، طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس، ينتهي يوم 17 المزاد.

اهتمام كبير

يأتي هذا الاهتمام الكبير باللقاء لأكثر من سبب، أبرزه أنه قد يجمع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان بغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف النصر.

يتوقع أن يكون رونالدو ضمن الأسماء المختارة للفريق الذي يضم نجوم الهلال والنصر، والذي سيتولى تدريبه المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني التاريخي لفريق ريفر بليت.

يذكر أن رونالدو انضم للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة تاريخية، سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025، بحسب التقارير الصحفية.