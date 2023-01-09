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بأول شهر مع النصر.. كشف مكان وتكلفة إقامة رونالدو في الرياض

9
JANUARY
2023
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن المكان الذي سيقيم فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخرا إلى نادي النصر السعودي.
 
وسيسكن رونالدو في فندق فخم تبلغ تكلفة الإقامة فيه 250 ألف جنيه إسترليني (303 آلاف دولار)، لحين الانتقال إلى منزل خاص به.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو سيقيم في جناح فاخر بفندق "فور سيزونز" ببرج المملكة في العاصمة السعودية الرياض.
 
وقالت الصحيفة البريطانية، إن الجناح الذي سيسكنه رونالدو مع عائلته يضم 17 غرفة.
 
وسيقطن رونالدو في الفندق الفاخر لمدة شهر واحد فقط قبل أن ينتقل لسكن دائم، وفق "ديلي ميل".
 
وصمم الجناح الذي سيقيم فيه رونالدو بحيث أنه يمتد على طابقين، ويوفر إطلالة مميزة على مدينة الرياض، ويضم كل وسائل الرفاهية.
 
وكان رونالدو قد انضم للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة تاريخية، سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025، بحسب تقارير صحفية.
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