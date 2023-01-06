خبيرة بلغة الجسد .. نيمار لم يكن يبكي بل يُمثّل !!

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أكدت هاجر عبد الرحمن، وهي خبيرة في لغة الجسد، في حديث الى شبكة "بي إن سبورت" أن النجم نيمار دا سيلفا، افتعل البكاء بعد إقصاء منتخب بلاده البرازيل، بركلات الترجيح في ربع نهائي مونديال قطر على يد نظيره الكرواتي.

ودخل نيمار في نوبة بكاء عقب خسارة البرازيل، وعلقت عبد الرحمن على ذلك بأن تعابير وجهه كانت مفتعلة وغير حقيقة بدليل سرعة الإيماءات، فيما كانت تعابير وجه لويس سواريز حقيقية بعد إقصاء منتخب الأوروغواي من دور المجموعات، وظلت لوقت أطول مقارنة بتعابير وجه نيمار.

وقالت عبد الرحمن "اللاعبون قد يفتعلون البكاء من أجل كسب التعاطف من الجماهير التي تعتقد أن اللاعب الذي يبكي يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه، أما إذا كان اللاعب فاتراً، فإنه يعطي انطباعاً بأنه غير مهتم".