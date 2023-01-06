ميسي ورونالدو وجهاً لوجه من جديد

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سوف يكون ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض على موعد مع مواجهة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، من خلال مباراة ودية تجمع فريقاً مكوّناً من نجوم ناديي الهلال والنصر المحليين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن إقامة المباراة في التاسع عشر من كانون الثاني - يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، كما أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، الذي ترك ريفر بلايت في تشرين الثاني - نوفمبر الفائت عن توليه قيادة الفريق السعودي الذي سيضم رونالدو.

ويضم باريس سان جيرمان بطبيعة الحال بطل العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما سيضعه في مواجهة جديدة مع الغريم الأزلي كريستيانو رونالدو بعد أن باعدت الجغرافيا بينهما.