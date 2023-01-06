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"ملعب بيليه".. أول دولة أميركية لاتينية تستجيب لطلب الفيفا

6
JANUARY
2023
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أصبحت كولومبيا أول دولة في أميركا اللاتينية تستجيب لطلب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، بتسمية أحد الملاعب على اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي توفي الأسبوع الماضي بعد صراع مع السرطان.
وقال إنفانتينو مطلع الأسبوع إن الفيفا سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية أحد الملاعب لديها على اسم الأيقونة البرازيلية.
 
وفي وقت متأخر من الأربعاء، أعلن حاكم مقاطعة ميتا الجنوبية في كولومبيا، خوان غييرمو زولواغا، على "تويتر" أن ملعبا في بلاده "سيطلق عليه اسم بيلو هوريزونتي - ري بيليه (الملك بيليه)".
 
وقال زولواغا: "يجب أن تعرف الأجيال القادمة من كان رمز كرة القدم العالمي".
 
عن الملعب
 
• يقع في مدينة فيلافيسينسيو وسط كولومبيا ويتسع لـ15 ألف متفرج.
 
• افتتح عام 1958 وكان يطلق عليه سابقا اسم "بيلو هوريزونتي"، وهو ما يعني "الأفق الجميلة" باللغة الإسبانية.
 
• يعتمد الملعب نادي يانيروس الكولومبي من الدرجة الثانية بالدوري الكولومبي.
 
في رحيل الأسطورة
 
 
وتوفي بيليه في 29 ديسمبر عن عمر 82 عاما بعد معركة مع سرطان القولون، ودفن الثلاثاء في سانتوس، المدينة التي لعب فيها معظم مسيرته الكروية وصنع مجده.
 
وسبقت الرأس الأخضر نظيرتها كولومبيا الى تسمية ملعب باسم بيليه، عقب اعلان رئيس وزرائها خوسيه أوليسيس كوريا إي سيلفا في وقت سابق الأربعاء إعادة تسمية الاستاد الوطني في العاصمة برايا.
 
ويوجد في مدينة ماسيو الواقعة في شمال شرق البرازيل منذ عام 1979 ملعب يسمى "ري بيليه"، كما يعرف أيضا باسم "ترابيشاو".
 
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