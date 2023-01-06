رونالدو يكشف سبب انضمامه لـ "النصر"

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نشر النصر مقتطفات من مقابلة مع نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، تعدّ الأولى منذ انتقال اللاعب إلى النادي السعودي، في صفقة مدوية أعلن عنها قبل أيام.



وقال رونالدو إن لديه "شعورا رائعا" بالانضمام إلى النصر، مضيفا أن تمثيل هذا النادي يعد "شرفا له".



وأضاف صاحب الكرات الذهبية الخمس: "أنا متطلع للبدء بجلب السعادة للناس ولي بشكل شخصي. أنا سعيد جدا أن أكون هنا".

وتابع رونالدو (37 عاما)، الذي انتقل إلى الدوري السعودي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي: "أهم شيء هو الحاضر والاستمتاع والفوز من أجل النادي".



واعتبر أسطورة البرتغال أن لدى الدوري السعودي "إمكانات كبيرة جدا ولاعبين من الطراز العالمي. إنه قوي جدا وتنافسي بشكل كبير، ولهذا السبب أنا هنا اليوم".



ومن المنتظر أن يسجل النصر لاعبه الجديد في قائمته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، حتى يتمكن من خوض المباريات الرسمية.



وأكد مسؤولان في النادي وصول البطاقة الدولية لرونالدو من إنجلترا الأربعاء، بعد توقيعه عقدا خياليا يمتد لسنتين ونصف.