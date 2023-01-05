وأكد المسؤولان وصول البطاقة الدولية للاعب البالغ 37 عاما من إنجلترا مساء الأربعاء، بعد توقيعه عقدا خياليا لسنتين ونصف بأكثر من 200 مليون يورو.

لكن المسؤول الأول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أفاد لفرانس برس بأنه "وصلت البطاقة الدولية لرونالدو لكن النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي".

وتضم قائمة النصر الملقب في السعودية بـ"العالمي" 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

وأضاف المصدر: "لا بد من رحيل لاعب أجنبي لتسجيل رونالدو سواء بالبيع أو بإنهاء العقد بالتراضي".

وأكد المصدر الثاني الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته عدم تسجيل "صاروخ ماديرا" حتى بعد ظهر الخميس رغم وصول بطاقته، موضحا: "هناك مفاوضات جارية لبيع أحد اللاعبين لكن لم تصل لمراحلها الأخيرة بعد".

وتضم تشكيلة النصر الحالية التي يشرف عليها المدرب الفرنسي رودي غارسيا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والمدافع العاجي جيسلان كونان، والمدافع الإسباني ألفارو غونساليس، ولاعب الوسط البرازيلي لويز غوستافو، ولاعب الوسط الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والمهاجم الأرجنتيني غونسالو "بيتي" مارتينيز، والمهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني فنسان أبو بكر.

وأشارت تقارير في الإعلام المحلي أن الأوزبكي ماشاريبوف الأقرب للرحيل لناد محلي.

ووفق المسؤولان فإن رونالدو لن يشارك الخميس في لقاء النصر أمام الطائي لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تنطلق الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، بسبب عدم تسجيله.

ورفض المسؤولان تأكيد إذا كانت بطاقة اللاعب جاءت مصحوبة بعقوبة المنع من اللعب لمباراتين أم لا، والتي يطالب بتطبيقها الدوري الإنجليزي، بعد كسر "الدون" هاتف أحد المشجعين خلال مباراة بالدوري الموسم الماضي بقميص مانشستر يونايتد.

وكان "النصر" قد قال في بيان على مواقع التواصل: "نظرا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارا بتأجيل مباراته مع الطائي لتقام المباراة غدا الجمعة".