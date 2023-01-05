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اتحاد التايكواندو وزّع جوائزه على ابطاله خلال الحفل السنوي الحاشد

5
JANUARY
2023
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وزّع الاتحاد اللبناني للتايكواندو كؤوسه وجوائزه على الفائزين والفائزات بكافة بطولات عام 2022 خلال الحفل السنوي التقليدي الكبير  الذي  أقامه في "مجمّع الرئيس اميل لحود " في مار روكز(الدكوانه).وحضر رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ،السفير الكوري الجنوبي في لبنان  ايل بارك، قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العقيد الركن مخايل موسى،رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة واعضاء الاتحاد، رئيس اتحاد المبارزة  جهاد سلامة،عائلة  التايكواندو من رؤساء اندية واداريين ومدربين وحكام ولاعبين ولاعبات .
ظريفة
النشيد الوطني اللبناني افتتاحاً فكلمة ظريفة جاء فيها"اشكركم على وجودكم وفخور بأن الحفل السنوي يقام في مجمّع  الرئيس اميل لحود هذه السنة  .اتحاد التايكواندو يسير على قيم وثوابت المؤسسة العسكرية.وعلى الرغم من صعوبة الوضعين الاقتصادي والسياسي في لبنان العام الفائت، أكملنا مسيرتنا وكان عام التألق على الساحتين المحلية  والخارجية من تنظيم  19 بطولة محلية ودورة بيروت المفتوحة والبطولة العربية والنتائج كانت مميزة محلياً وخارجياً الى جانب دراسات حكام وعلى رأسها نجاح 25 حكم لبناني في دورة دراسة حكام  في العاصمة الفرنسية باريس .فالنجاح يعود الى تضافر جميع الجهود:اللجنة الادارية والاندية و لجان الاتحاد والمدربين واللاعبين .واود ان اشكر الدولة الكورية الجنوبية والسفارة الكورية الجنوبية وعلى رأسها السفير على دعمهم للاتحاد اللبناني للتايكواندو. عام 2023 سيكون حافلاً بالنشاطات وعلى رأسها استضافة بطولة آسيا   واود ان اوجه الشكر الى رجال الصحافة والاعلام على مواكبتهم الدائمة  لاخبار التايكواندو.اتمنى اعياد مجيدة وعام 2023 مليء بالطمأنينة والآمان وراحة البال".
 
السفير الكوري
بدوره تحدث السفير الكوري الجنوبي فقال"ما يقوم به الاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة عمل جبار .والاتحاد يتمتّع بديناميكية كبيرة .ولقد قدّمت الحكومة الكورية الجنوبية وعبر السفارة الكورية الجنوبية مساعدة عينية وهي لوازم وثياب تايكواندو للاعبين واللاعبات الأبطال.التايكواندو تتألق في لبنان وانا اواكب نشاطاتها على مدار السنة".
ثم قدّم ظريفة هدية تذكارية الى السفير الكوري الجنوبي عربون محبة وتقدير  والذي سلمّه بدوره هدية تذكارية  .كما قدّم السفير هدايا تذكارية الى  أعضاء الاتحاد .ثم تسلّم الحكام الشهادات التقديرية  من ظريفة والسفير الكوري الجنوبي.
وتمّ تكريم افضل لاعب  عام 2022 مارك ظريفة من نادي المون لاسال لاحرازه 10 ميداليات ذهبية .كما جرى تكريم افضل لاعبة  ليا شولي  من نادي المون لاسال لاحرازها 9 ميداليات ذهبية.
وفي الختام وزّع جلخ والسفير الكوري الجنوبي وموسى وظريفة وسلامه الجوائز على الفائزين والفائزات .
ترتيب الأندية
وفي ما يلي ترتيب الأندية للحزام الأسود:
*الكيوروغي:
-فئة الرجال:
1-نادي المون لاسال
2-نادي اللواء الرفيد
3-نادي بودا
-فئة السيدات:
1-نادي المون لاسال
2- نادي أنور
3-نادي سكوادرا
 
15-16-17سنة(ذكور) 
1-نادي المون لاسال
2-نادي اللواء الرفيد
3-نادي أنور
 
 
-15-16-17(اناث)
1-نادي المون لاسال
2-نادي انور
3-نادي الغولدن بادي
-فئة 12-13- 14 سنة(ذكور)
1-نادي المون لاسال
2-نادي انترانيك(انطلياس)
3-نادي السيدة
-12-13-14 سنة( اناث)
1-نادي المون لاسال
2-نادي انور
3-نادي انترانيك انطلياس
-8-9-10-11 سنة(ذكور)
1-نادي انترانيك انطلياس
2-نادي المون لاسال
3-نادي تايكون
-8-9-10-11 سنة(اناث)
1-نادي المون لاسال
2- نادي انور
3-نادي انترانيك انطلياس
*التكسير الفني:
-ذكور
1-نادي المون لاسال
2-نادي الناووس
3-نادي انور
-اناث
1-نادي الناووس
2-نادي المون لاسال
3-نادي الادب والرياضة
* البومسيه
الفردي ذكور(8-9-10-11سنة) 
1-نادي المون لاسال
2-نادي الناووس
3-نادي الغولف الرياضي
- الفردي اناث(8-9-10-11سنة)
1-نادي المون لاسال
2-نادي الناووس
3-نادي انترانيك انطلياس
-الفردي 12 -13 -14 سنة (ذكور)
1-نادي السيدة
2-نادي الناووس
-الفردي 12 -13 -14 سنة (اناث)
1-نادي الغولف
2-نادي المون لاسال
3-نادي انترانيك انطلياس
-15-16-17(ذكور)
1-نادي السيدة
2-نادي المون لاسال
-15-16-17 (اناث)
1-نادي المون لاسال
2-نادي سكوادرا
3-نادي السيدة
-فردي (فوق ال18 سنة)(رجال)
1-نادي النسر الاسود
2-نادي المون لاسال
3-نادي الغولف الرياضي
-فردي(فوق ال18 سنة) (سيدات)
1-نادي المون لاسال
2-نادي الغولف الرياضي
3-نادي سكوادرا
-12-13-14 سنة(زوجي)
1-نادي المون لاسال
2-نادي انترانيك انطلياس
3-نادي الناووس
-15-16-17 (زوجي)
1-نادي المون لاسال
2-نادي السيدة
3-نادي انور
8-9-10-11 سنة(زوجي)
1-نادي المون لاسال
2-نادي الناووس
3-نادي السيدة
*الاسلوب الحر(12-13-14 سنة)
1-نادي المون لاسال
2-نادي السيدة
3-نادي الناووس
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