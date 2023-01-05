أول كلمة عربية تلفظها جورجينا في السعودية (فيديو)

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لفتت عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريغيز الأنظار، أثناء تقديم شريكها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر الجديد في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

وظهرت جورجينا خلال تقديم كريستيانو رونالدو في ملعب "مرسول بارك"، أمس الثلاثاء، مع أبناء الدون على المستطيل الأخضر، وهي مرتدية عباءة ومن تحتها بنطلون جينز وبلوزة سوداء، بينما ارتدى الأبناء قميص النصر.

وحاولت جورجينا تعلم كيفية إلقاء التحية باللغة العربية، في غرفة تغيير ملابس النصر، مع مذيعة عبر مقطع فيديو، قالت فيه: "هلا مرحبا".

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان نطق بعبارة "أنا عالمي" وهو لقب نادي النصر، باللغة العربية للجماهير، خلال حفل تقديمه، وذلك بناء على طلب مقدمي الحفل.

وحظي رونالدو باستقبال أسطوري من قبل الجماهير التي احتشدت في مدرجات ملعب "مرسول بارك"، بالعاصمة الرياض، حيث أخذت تهتف باسمه بمجرد دخوله أرضية الملعب.