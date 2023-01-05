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بغياب مبابي.. باريس سان جرمان يستقبل "بطل العالم" ميسي

5
JANUARY
2023
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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لناديه باريس سان جرمان الفرنسي، بعد انتهاء إجازته التي تبعت إنجاز تحقيق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، قبل أكثر من أسبوعين.وأقام لاعبو الفريق والطاقم التدريبي ممرا شرفيا لميسي، حيث قدموا له التحية على الإنجاز الذي حققه مع "راقصي التانغو"، ثم تم تكريمه بجائزة قدمها المدير الرياضي للنادي.
 
وقبل تحية اللاعب التي سبقت التدريب، قام ميسي بتحية زملائه اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، ومن بينهم البرازيلي نيمار.
 
وكان لافتا غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن استقبال ميسي، وهو نجم فرنسا الذي خسر أمام ميسي والأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، بالرغم من تسجيله 3 أهداف.
 
وظهر مبابي برفقة زميله في الفريق، المغربي أشرف حكيمي، وهما يتجولان في مدينة نيويورك الأميركية، مستغلين فترة توقف الدوري القصيرة.
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