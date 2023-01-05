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خلاف ينهي علاقة رونالدو بوكيل أعماله المخضرم

5
JANUARY
2023
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بعد 20 عاما من العمل معا، انفصل كريستيانو رونالدو عن وكيل أعماله الشهير جورجي مينديز، والسبب يعود إلى "المقابلة المثيرة للجدل".
كشفت صحيفة "ليكيب" ومصادر أوروبية أخرى، أن مينديز لم يعد وكيل أعمال رونالدو، وأن وكيل الأعمال البرتغالي لم يعمل مع رونالدو منذ نوفمبر الماضي.
 
وقالت الصحيفة إن سبب الخلاف الرئيسي، هو مقابلة رونالدو مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، في نوفمبر الماضي، والتي انتقد فيها علانية ناديه وقتها مانشستر يونايتد والطاقم التدريبي وأمور أخرى.
 
واعتبر الكثيرون أن مقابلة رونالدو كانت "كارثية" بكل المقاييس، وأظهرت النجم البرتغالي بشكل سيء غير احترافي أمام كبرى أندية العالم.
 
ووفقا للصحيفة، فإن مينديز عارض بشدة ظهور رونالدو في المقابلة، وهو ما لم يوقف "الدون" من إجرائها.
 
وبالفعل، كان المخضرم مينديز بعيدا عن الصورة تماما، خلال إجراءات انتقال رونالدو لنادي النصر السعودي قبل أيام.
 
يذكر أن مينديز يعتبر من أشهر وكلاء الأعمال في العالم، ويختص بإدارة أعمال نجوم البرتغال، وعدد آخر من النجوم اللاتينيين والإسبان.
 
ومن أبرز عملائه، نجوم منتخب البرتغال، بيرناردو سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلو، ومهاجم ليفربول داروين نونيز، ونجم أتلتيكو مدريد جواو فيلكس، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، كما يمثل المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.
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