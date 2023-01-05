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يوفنتوس يخطف نقاط كريمونيزي في الوقت القاتل

5
JANUARY
2023
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سجل أركاديوش ميليك هدفا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود يوفنتوس للفوز 1-صفر على مضيفه كريمونيزي في الدوري الإيطالي، الأربعاء، بمباراة ممتعة شهدت الكثير من الفرص للفريقين.
 
وحصل يوفنتوس على ركلة حرة بعد دقيقة واحدة من بداية الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرسل ميليك الكرة أعلى الحائط البشري إلى الزاوية اليمنى السفلية للمرمى، إذ حاول ماركو كارنسيكي حارس كريمونيزي التصدي لها لكنه فشل في منعها من هز شباكه.
 
وقاد فوز يوفنتوس، السابع على التوالي من دون أن تهتز شباكه، لاحتلاله المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينما ظل كريمونيزي في المركز قبل الأخير من دون أي انتصار هذا الموسم.
 
وقال المدير الفني ليوفنتوس ماسيمليانو أليغري لمنصة "داوزن": "كريمونيزي فريق يضغط ويركض وقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية. إنه انتصار جيد وخطوة اخرى للأمام".
 
وسيطر كريمونيزي على الشوط الأول، وحرم يوفنتوس من فرص داخل منطقة الجزاء واستفاد من الأخطاء الدفاعية، لكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.
 
وسنحت أول فرصة لأصحاب الأرض بعد دقيقتين من البداية، عندما دخل دافيد أوكيركي منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة لكن تسديدته افتقرت إلى القوة والتوجيه.
 
وأرسل إيمانويلي فاليري لاعب كريمونيزي ضربة رأس أعلى مرمى فويتشتش تشيزني حارس يوفنتوس ثم داخل الشباك بعد 15 دقيقة، لكن مساعد الحكم رفع رايته في إشارة إلى تسلل.
 
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واقترب ماتياس سولي من وضع يوفنتوس في المقدمة بعد 20 دقيقة، لكن الحارس كارنسيكي تصدى لتسديدته القوية من خارج منطقة الجزاء.
 
وبعدها بثلاث دقائق أطلق سولي تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى السلفية من المرمى، لكن كارنسيكي أبعد الكرة عن شباكه.
 
وضغط الفريقان وسعى كل منهما لتسجيل هدف الفوز، حيث رد القائم تسديدة قوية من لاعب كريمونيزي سيريل ديسيرز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69.
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