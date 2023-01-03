"لا يعلم أين هو"... "زلة لسان" غريبة لرونالدو خلال مؤتمر تقديمه

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تعرض نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لموقف محرج بعد زلة لسان غريبة، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لجماهير نادي النصر السعودي الثلاثاء.



وذكر اسم جنوب أفريقيا بدلا من السعودية خلال عرضه لأهدافه وطموحاته بالنسبة للقدوم المملكة العربية السعودية.



وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض: "بالنسبة لي، ليست نهاية مسيرتي أن أذهب إلى جنوب أفريقيا"، لكنه كان قد ذكر اسم السعودية بشكل صحيح في وقت سابق خلال المؤتمر.

عرض نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لموقف محرج بعد زلة لسان غريبة، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لجماهير نادي النصر السعودي الثلاثاء

وذكر اسم جنوب أفريقيا بدلا من السعودية خلال عرضه لأهدافه وطموحاته بالنسبة للقدوم المملكة العربية السعودية.



وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض: "بالنسبة لي، ليست نهاية مسيرتي أن أذهب إلى جنوب أفريقيا"، لكنه كان قد ذكر اسم السعودية بشكل صحيح في وقت سابق خلال المؤتمر.

وبدا الموقف طريفا، ومحرجا في آن، علما بأن أحدا لم يتدخل لتصحيح الخطأ، بينما نشر موقع "غول" العالمي عنوانا تهكميا يطلب إعطاء رونالدو "خريطة" توضح له أين هو.



وذكر "الدون" خلال المؤتمر أنه لاعب "فريد" لانتقاله الى السعودية، مشيرا إلى أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح فريقه الجديد. وقال: "أريد أن أفوز وألعب وأستمتع، وأريد من المسؤولين في النادي أن يستمتعوا بالفوز وأرسم البسمة على وجوههم".



وقال: "جئت إلى هنا لتطوير كرة القدم ولكي أكون جزءا من هذا البلد، وتغيير عقلية الجيل الجديد من الشباب والفتيات".



وأضاف: "رأيتم ماذا فعلت السعودية في كأس العالم، فضلا عن كوريا الجنوبية وكوستاريكا، والفرق الأفريقية، أصبح من الصعب التكهن بمن سيفوز واللعبة تنافسية للغاية حاليا".



وبدا الموقف طريفا، ومحرجا في آن، علما بأن أحدا لم يتدخل لتصحيح الخطأ، بينما نشر موقع "غول" العالمي عنوانا تهكميا يطلب إعطاء رونالدو "خريطة" توضح له أين هو.



وذكر "الدون" خلال المؤتمر أنه لاعب "فريد" لانتقاله الى السعودية، مشيرا إلى أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح فريقه الجديد. وقال: "أريد أن أفوز وألعب وأستمتع، وأريد من المسؤولين في النادي أن يستمتعوا بالفوز وأرسم البسمة على وجوههم".



وقال: "جئت إلى هنا لتطوير كرة القدم ولكي أكون جزءا من هذا البلد، وتغيير عقلية الجيل الجديد من الشباب والفتيات".



وأضاف: "رأيتم ماذا فعلت السعودية في كأس العالم، فضلا عن كوريا الجنوبية وكوستاريكا، والفرق الأفريقية، أصبح من الصعب التكهن بمن سيفوز واللعبة تنافسية للغاية حاليا".