10 رسائل تاريخية من رونالدو...

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وجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء، سلسلة رسائل إلى الشعب السعودي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفل تقديمه إلى جمهور النصر بالرياض، علما بأنه انضم إلى "العالمي" بصفقة بلغت أكثر من 200 مليون يورو.

وجاءت رسائل رونالدو خلال المؤتمر الصحفي في الرياض حضره رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، ومدرب الفريق رودي غارسيا، وهذه أبرزها:

"أشعر بالسعادة الآن. أفتخر أني اتخذت هذا القرار الكبير في حياتي. أنجزت عملي في أوروبا وقد فزت بكل شيء ولعبت في أكبر الأندية الأوروبية".

اللعب في صفوف النصر السعودي "تحد جديد في آسيا، وسعيد أن نادي النصر منحني هذه الفرصة".

"أسرتي دعمتني عندما اتخذت قراري ولا سيما أطفالي بارك الله فيهم، وهم سعداء جدا فالاستقبال بالأمس كان مذهلا. نحن نشعر بالسعادة، والسعوديون كانوا طيبون معي ومع أسرتي".

"بالنسبة إلي هذه فرصة هائلة ليس في كرة القدم فقط، إنما لتغيير الذهنية للأجيال القادمة".

"أستطيع أن أقول إنه كانت هناك الكثير من الفرص في أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات والمتحدة وحتى البرتغال، حيث تواصلت معي العديد من الأندية للتعاقد معها، لكني اخترت هذا النادي للفرصة التي منحت لي لكي أطور كرة القدم وجوانب اخرى في هذا البلد الرائع (...)".

"هذه فرصة جيدة للتغيير والمساعدة بفضل خبرتي وتجاربي، للمساعدة في تحقيق الكثير من الأمور، مثل تشجيع النساء في رياضة كرة القدم ومنح نظرة جديدة عن البلد وكرة القدم هنا في السعودية".

"لقد حطمت الكثير من الأرقام القياسية في الماضي وأريد أن أحطم أرقاما قياسية هنا أيضا، فأنا لاعب فريد من نوعه".

"جئت إلى هنا لكي ألعب وأفوز وأشارك في نجاح البلد وثقافته وأنا موجود مع نادي النصر و أريد أن استمتع بكرة القدم".

"أنا جاهز للمشاركة في مباراة بعد غدا (للنصر)، إذ أتاحي لي المدرب هذه الفرصة".

"أعلم أن الدوري السعودي يتميز بتنافسية كبيرة وتابعت مباريات فيه".