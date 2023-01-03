كشف الصحفي الرياضي الإيطالي، فابرزيو رومانو، الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصلا إلى اتفاق شفوي لمتديد العقد بينهما.

وكتب فابرزيو رومانو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أنه سيكون هناك اجتماع من أجل مناقشة مدة العقد والراتب وغيرها من التفاصيل.

وقال رومانو، وهو صحفي متخصص في الانتقالات، إنه لن يكون هناك توقيع على الاتفاق هذا الأسبوع.

وأضاف: "لا داعي للاستعجال، لطالما أن الأمور بالفعل واضحة. ميسي مستمر مع باريس (سان جيرمان)".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي (35 عاما) مع النادي الباريسي في يونيو المقبل.

ووصل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، قادما من برشلونة الإسباني الذي أمضى فيه 21 عاما.