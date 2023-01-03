لاعب النصر رونالدو: أنا لاعب فريد من نوعي...

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أعرب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء، عن سعادته بالانضمام إلى نادي النصر السعودي، لافتا إلى أنه فضل النصر عن العديد من الأندية الأوروبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق: “أنا سعيد أن أكون هنا، أعلم أن الدوري السعودي يتميز بتنافسية كبيرة، وأنا جاهز للانضمام للنصر".

وأضاف "الدون": "رغم العقود الأوروبية التي قدمت لي اخترت نادي النصر السعودي".

وفي معرض رسالته لجمهوره في السعودية وحول العالم، قال رونالدو "حضرت هنا للعب والاستمتاع وللفوز ولأشارك في ثقافة النادي والبلد.. أسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية مع النصر".

وأشار رونالدو " أنا لاعب فريد من نوعي"، وتابع :"كسرت كل الأرقام القياسية في أوروبا وأريد تحطيم المزيد منها في آسيا".