ميسي يتوجه إلى باريس

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توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وقالت تقارير صحافية أرجنتينية أن ميسي توجه مع زوجته أنطونيلا وأبنائه بطائرة خاصة من المطار في روزاريو إلى باريس حيث يصل اليوم إلى العاصمة الفرنسية.

وكان ميسي أمضى أيام الإجازة بعد كأس العالم 2022 في الأرجنتين إضافة إلى فترة أعياد الميلاد.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب المونديال بالفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بنتيجة 3-3 في المباراة، واختير أفضل لاعب في البطولة.

وبغياب ميسي خسر باريس سان جيرمان للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الفرنسي وذلك قبل يومَين في المباراة أمام لانس.

وستكون المباراة المقبلة للفريق الباريسي في دور الـ32 في كأس فرنسا يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلعب أمام أنجيه في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي يوم الأربعاء المقبل.

أما المباراة الأهم في الفترة المقبلة لباريس سان جيرمان ستكون في شباط المقبل أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.