مفاجأة كبيرة في عقد كريستيانو مع النصر

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أفادت تقارير صحفية بوجود بندين مثيرين في عقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي لكرة القدم، بعد انتقاله إلى صفوفه رسميا في الساعات الماضية.

ويتضمن عقد رونالدو إمكانية انتقاله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في حالة ضمان هذا الأخير، المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، لكون مالك نادي النصر السعودي هو نفسه مالك النادي الإنجليزي.

كما أفاد موقع "CBS Sports"، بوجود بند سيتمكن رونالدو (37 عاما) بموجبه من تغيير المدرب إذا كان المدرب الحالي لا يناسبه.

يذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد يحتل حاليا المرتبة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة أمام فريق رونالدو السابق مانشستر يونايتد، الذي لعب مباراة أقل.



