living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبابي يرد على أنباء خلافه مع بنزيما

2
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رد نجم باريس سان جيرمان، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، على أنباء خلافه مع مواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.
 
وزعمت العديد من الصحف بأن علاقة بنزيما توترت مع العديد من لاعبي منتخب فرنسا في مقدمتهم مبابي، وذلك عقب استبعاده بسبب الإصابة من معسكر "الديوك" قبل انطلاق مونديال "قطر 2022".
 
ولكن مبابي نفى هذه الإشاعات بتعليقه على تدوينة لبنزيما.
 
واحتفل بنزيما بفوز ريال مدريد على بلد الوليد 2-0 لحساب الأسبوع الـ15 من الدوري الإسباني، في نهاية 2022، خاصة أنه من أحرز هدفي فوز الفريق الملكي.
 
 
ونشر بنزيما على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، صورة له من المباراة، وكتب عليها: "أنهينا 2022 بأفضل طريقة. الحمد لله.. يحيا مدريد".
 
وتفاعل مبابي مع تدوينة بنزيما، حيث وضع إعجابا وعلق عليها برموز لأياد تصفق لنجم ريال مدريد.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout