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من مول صفقة انتقال رونالدو للنصر السعودي؟

2
JANUARY
2023
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رد الإعلامي السعودي وليد الفراج، على أحد متابعي برنامجه "أكشن مع وليد"، بشأن من قام بتمويل صفقة تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، سواء الحكومة السعودية أو الشركات الراعية.
 
وطلب المتابع من الفراج الاعتذار، بعدما أكد في وقت سابق على أن الصفقة ستقوم شركات الرعاية بتمويلها، وليس الحكومة كما يتردد الآن.
 
وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" الذي يقدمه عبر فضائية "MBC": "لو جاء كريستيانو رونالدو وجاء للنصر رعاة من كبرى الشركات الحكومية لترعى هذه الصفقة، هل أنا أعتذر لك وبعد أسبوع أنت تعتذر لي وكل أسبوع يعتذر شخص للآخر؟".
 
وتابع: "لا أحب الآراء المتسرعة، أعطيك مثال، لو رجعنا شهر ونصف إلى الوراء، هل يتذكر المشاهد كيف كان الضغط على الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بعد استبعاده عبد الله المعيوف (من تشكيلة المنتخب لمونديال قطر)؟ ولو سألتك اليوم هل كان قرار رينارد صحيحا أو غير صحيح كيف تكون إجابتك؟".
 
وأردف: "يوم الثلاثاء رونالدو سيكون في الرياض، وسيكون هناك حفل تقديم للاعب، وكل شيء سيكون ظاهر أمامكم، وأنا متفهم رد فعل الجماهير، وكل التفاصيل ستظهر وقتها".
 
واختتم الإعلامي السعودي حديثة قائلا: "إذا تبين أن النصر حظي بتمويل حكومي كامل، بالتالي ستحصل الأندية (السعودية الأخرى) على تمويل أيضا، وإذا تمت عن طريق تمويل شركات، ستحصل الأندية على نفس التمويل".
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