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تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل في ملعب فورست

2
JANUARY
2023
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واصل تشيلسي نزيف النقاط بعدما اهتزت شباكه بواسطة سيرج أورييه ليتعادل 1-1 مع مضيفه نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وبعد تحقيق فوزه الأول في ست مباريات في الدوري بانتصاره على بورنموث في الجولة الماضية، بدأ تشيلسي المباراة بشكل جيد أمام مضيفه المهتز.
 
ومنح رحيم سترلينج التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 16 محرزا هدفه الأول في الدوري منذ أغسطس.
 
وتحسن فورست في الشوط الثاني، ولم يحالفه الحظ بإدراك التعادل مبكرا عندما ارتدت تسديدة مورجان جيبس-وايت من العارضة إلى ما قبل خط المرمى.
 
وواصل فورست محاولاته وأدرك أورييه التعادل بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 63.
 
وكان فورست قريبا من قلب المباراة لصالحه، لكن تشيلسي صمد ليحصد التعادل، ويظل في المركز الثامن متأخرا بسبع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب.
 
وبقي فورست في منطقة الهبوط لكنه تقدم إلى المركز 18 وله 14 نقطة مثل وست هام يونايتد الذي يسبقه في الترتيب.
 
وقال جراهام بوتر مدرب تشيلسي "في المجمل، أعتقد أننا لم نقدم الكافي عندما سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، أداؤنا لم يكن جيدا بالقدر الكافي ولم نمرر الكرة بالسرعة اللازمة.
 
"(فورست) استغل نقاط قوته وهي الملعب والأجواء والجماهير، لم نسيطر على المباراة في الشوط الثاني".
 
وكان تشيلسي بحاجة للتوقف بسبب كأس العالم إذ فشل في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات قبل البطولة وهي أطول سلسلة في عشرة أعوام.
 
وبدا أن الفريق تجاوز ذلك عندما انتصر على بورنموث وبعد البداية القوية أمام فورست.
 
وكان تشيلسي قريبا من انتزاع التقدم بعد دقيقتين لكن تسديدة ميسون ماونت مرت فوق المرمى من مدى قريب.
 
وأرسل كريستيان بوليسيك تمريرة عرضية اصطدمت بكعب قدم أحد مدافعي فورست ثم العارضة لتتهيأ أمام سترلينج الذي هز الشباك.
 
وأهدر برينان جونسون فرصة لفورست في الشوط الأول ثم فرصة أخرى بعد الاستراحة حيث أبعدها الحارس كيبا أريزابالاجا.
 
وشكل جيبس-وايت خطورة على مرمى تشيلسي وسدد في العارضة قبل أن يساهم في هدف أورييه.
 
وأرسل لاعب فورست ركلة ركنية أبعدها كاي هافرتس لكن الكرة وصلت إلى مدافع ساحل العاج ليسدد في المرمى.
 
وأضاع البديل بيير-إيمريك أوباميانج فرصة لتشيلسي بضربة رأس قرب النهاية، ليخرج فورست بالتعادل المستحق.
 
وقال ستيف كوبر مدرب فورست "أعلم أننا لم نفز اليوم لكن الأمر الجيد هو الأداء أمام الفرق الكبيرة في الدوري، نتحكم في مصيرنا وعلينا مواصلة البناء على ما نحققه".
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