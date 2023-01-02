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اتحاد كرة القدم العراقي: "القيصر" يحيي حفل افتتاح خليجي 25

2
JANUARY
2023
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الفنان الكبير كاظم الساهر سيحيي حفل افتتاح خليجي 25، في إطار الإعلان عن تفاصيل مراسيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي ستنطلق منافساتها يوم 6 يناير الجاري في مدينة البصرة بأقصى الجنوب العراقي،
 
الساهر يعود
 
* الإعلان الذي نشر على صفحات الاتحاد الرسمية، جاء فيه :”يُحيي الفنان كاظم الساهر والفنانة رحمة رياض أحمد حفل افتتاح النسخة 25 لبطولة خليجي 25، التي تستضيفها البصرة للفترة من السادس ولغاية 19 من الشهر الحالي”.
 
* وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني،  قد أكد في وقت سابق وفق وكالة الأنباء العراقية، أن الساهر ورياض، سيفتتحان بطولة خليجي 25.
 
البصرة تستعد
 
* كما وأعلن محافظ البصرة عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومي الاثنين والثلاثاء، وذلك في بيان  نشرته وكالة الأنباء العراقية، ورد فيه أن "ذلك جاء لإكمال التحضيرات لبطولة خليجي 25".
 
* وكان وزير الشباب والرياضة العراقي السابق عدنان درجال، قد قدم في شهر يونيو 2021، دعوة رسمية للفنان كاظم الساهر المقيم في الخارج، من أجل المشاركة في حفل افتتاح أو ختام بطولة خليجي 25 بحسب نص الدعوة .
 
* وجاء في رسالة الدعوة الموجهة للساهر  :"حضوركم الكريم سوف يسهم في نجاح فعاليات البطولة، وما له من وقع في نفوس الجمهور العراقي والعربي".
 
* وتترقب الجماهير العراقية عودة كاظم الساهر للعراق، بعد غياب 11 عاما، منذ آخر زيارة له مع منظمة اليونسيف، وقبلها غيابه لـ14 عاما.
 
* وبذلك فإن الساهر سيغني لأول مرة في بلاده منذ 25 عاما، أي نهاية التسعينات، وهو تاريخ مغادرته العراق.
 
* وفور الإعلان عن حضور الساهر حفل الافتتاح، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية والعربية بالخبر، حيث يحظى الفنان العراقي المعروف بشهرة واسعة في مختلف البلدان العربية .
 
* يذكر أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم في طبعتها الخامسة والعشرين، ستتنافس فيها منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلا عن منتخبي العراق واليمن .
 
* وستكون هذه هي المرة الثانية، التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الاستضافة الأولى العام 1979، للبطولة في نسختها الخامسة في العاصمة بغداد، والتي توج بلقبها آنذاك المنتخب العراقي .
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