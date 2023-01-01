سافر من أجلها إلى مدريد وانتظرها فلم تأت.. كيف تحطم حلم رونالدو قبل توقيعه للنصر!

A + A -

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كريستيانو رونالد، قرر التوقيع مع نادي النصر السعودي بعد أن يئس من انتظار مكالمة كانت حلما، له وأمنيته الأخيرة قبل الاعتزال.

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا، الجمعة الماضي، تعاقده مع رونالدو بعقد يمتد حتى العام 2025.

وتفاوض الطرفان لمدة 40 يوما وتم الاتفاق على كل شيء، على الرغم من نفي رونالدو هذه الأخبار خلال مونديال "قطر 2022".

وبعد خروج البرتغال من كأس العالم وعدم ارتباط رونالدو بأي فريق بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، توجه "الدون" إلى مدريد وطلب الإذن من إدارة فريقه السابق ريال مدريد، بالتدرب في ملعب "فالديبيباس" وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رونالدو انتظر في مدريد مكالمة من ريال مدريد ليضمه مجددا ولكن لم تأته أبدا، وبعدما تأكد أن أمنيته مستحيلة وحلمه لن يتحقق، وجد النصر السعودي مخرجا لأزمته، حيث سيحصل "الدون" على راتب سنوي هو الأعلى في تاريخ كرة القدم ويقدر بنحو 200 مليون ورو.

يذكر أن رونالدو لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، وسجل له 450 هدفا ليعتلي صدارة أفضل الهدافين في تاريخ النادي الملكي