تكريم بيليه قبل انطلاق مباريات الدوري في إنكلترا وإيطاليا

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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي والاتحاد الايطالي لكرة القدم الجمعة تكريم الاسطورة البرازيلي بيليه المتوفي الخميس عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب سرطان القولون، وذلك بدقيقة صمت وتصفيق قبل انطلاق المباريات. وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إنه سيتم تكريم بيليه قبل المباراتين الافتتاحيتين للمرحلة الثامنة عشرة مساء الجمعة، بين ليفربول وليستر سيتي، ووست هام يونايتد وبرنتفورد.

وأضافت أن اللاعبين والحكام سيرتدون شارات سوداء وسيتم التصفيق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراتين.

وتابعت سيتم تجديد التكريم في جميع مباريات المرحلة يومي السبت والأحد.

وسيتم عرض صورة بيليه على شاشات الملاعب.

وقال المكتب الصحافي للرابطة لوكالة فرانس برس إن الصورة ستكون بالأبيض والأسود وهي التي التقطت له مع نادي سانتوس.

والتقطت هذه الصورة قبل مباراة نصف نهائي دورة باريس ضد راسينغ كلوب دو فرانس بملعب "بارك دي برانس" في 13 حزيران/يونيو 1961.

من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في الملاعب الإيطالية خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

وقال في بيان "بمناسبة جميع المباريات الودية المقررة اليوم الجمعة ومباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى التي ستقام يوم الأربعاء 4 (كانون الثاني) يناير، يدعو الاتحاد إلى دقيقة صمت إحياءً لذكرى بيليه".