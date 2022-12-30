سلة لبنان: فوز كبير للحكمة على حساب ليدرز

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ضمن فعاليات بطولة لبنان لكرة السلة عوض نادي الحكمة خسارته الاخيرة امام الرياضي في ديربي بيروت وتخطى نادي ليدرز بنتيجة 112 - 76 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب غزير.

اللقاء انهاه الفريق الاخضر في الربع الاول بعد ان تفوق بشكل كبير لاعبيه علي مزهر صاحب ال 11 تمريرة حاسمة وكليف الكسندر اذ تفوق 35 - 18. في الربع الثاني عاد ليدرز الى اجواء المواجهة وقلص الفارق بشكل ضئيل ينتهي الشوط الاول 61 - 43.

في الربع الثالث عاد الحكمة الى مماسرة هوايته بتسجيل النقاط ووسع الفارق حتى انتهاء المواجهة بنتيجة 112 - 76.

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