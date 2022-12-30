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"أمر واحد".. ما الذي يؤخر رونالدو عن الالتحاق بنادي النصر السعودي؟!

30
DECEMBER
2022
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اقتربت الصفقة العالمية والضخمة بين نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالد من خواتيمها، إلا ان أمراً واحداً يؤخر الإعلان الرسمي عنها حتى الآن وفقاً لما كشفه الصحافي السعودي المتخصص بالشؤون الرياضية وليد الفراج.

وقال الفراج إن “رونالدو لم يقفل الباب للانتقال، لكنه يفاضل حاليا بين أن يأتي للدوري السعودي أو يبحث عن فريق أوروبي”.

 

وأضاف الإعلامي الرياضي عبر حلقة في برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو لا يرفض الانتقال إلى النصر، ولكنه يشعر بالحيرة هل ينتقل في الشتاء أم في صيف العام المقبل، وهذا هو الأمر الذي يفصله عن الانضمام” للنادي السعودي.

وأكد أن رونالدو لو أنه كان رافضا لصفقة الانضمام “لكان أغلق الموضوع منذ البداية”، وأن انضمام “رونالدو للنصر ستكون البداية للأندية والأخبار طيبة للهلال والاتحاد والشباب”، في إشارة إلى صفقات مع لاعبين ونوادي أخرى.

وفي سياق متصل، علق محمد العنزي، نجم الكرة السعودية السابق، على الصفقة المتوقعة لانضمام كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي لصفوف النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد العنزي في مقابلة مع برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو سيكون بديل مارتينيز أو ماشاريبوف، لكن هل ستكون صفقة رونالدو هي الوحيدة للنصر؟ أشك في ذلك”.

وينتظر نادي النصر السعودي وصول اللاعب كريستيانو رونالدو خلال الأيام المقبلة، فيما تشير معلومات إلى أن النادي يستكشف خيارات التعاقد مع مدافع باريس سان جرمان، سيرغيو راموس، بحسب ما نقله موقع ديلي ميل عن صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وتأتي هذه الخطوة من رونالدو بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، الشهر الماضي، عقب مقابلته المفاجئة مع المذيع البريطاني، بيرس مورغان.

ويتطلع النادي السعودي إلى عقد عدد من الصفقات مع نجوم كرة القدم في أوروبا، بما فيهم لاعب تشيلسي، نغولو كانتي، بحسب “ديلي ميل”، فيما يتوقع أن يجري رئيس نادي النصر رحلة إلى مدريد يتخللها عقد صفقات، من بينها عرض محتمل لراموس، وفقا لما نقلته الصحيفة الإسبانية.

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