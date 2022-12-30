نتائج بطولة لبنان العامة في السكواش بمشاركة 45 لاعب من 8 اندية

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اختتمت بطولة لبنان العامة في لعبة السكواش التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على ملاعب نادي مون لا سال عين سعادة.

شملت هذه الدورة الفئات المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني للعبة وهي: رجال درجة A-B-C، سيدات، فتيات ما دون الـ17 سنة، رجال قدامى فئة 40-49 سنة، رجال قدامى فئة 50-59 سنة، رجال قدامى فئة 60سنة وما فوق وكروس سكواش رجال درجة A-B.

شارك في هذه البطولة 45 لاعب ولاعبة ينتمون الى اندية: مون لاسال، الجمهور، المركزية، كورنر، أنصار، غولف، 1875 والاسكيب.

وفي المباريات النهائية سجلت النتائج التالية :

*رجال درجة A :

المركز الأول: طارق الخطيب (كورنر)

المركز الثاني: وليد فرح (مون لاسال)

المركز الثالث: محمد عيتاني (أنصار)

المركز الثالث: عامر عطار (كورنر)

*رجال درجة B :

المركز الأول: غسان سليمان (مون لاسال)

المركز الثاني: فؤاد حنا (مون لاسال)

المركز الثالث: ايليو مارون (مون لاسال)

المركز الثالث: بلال بدير (غولف)

*رجال درجة C :

المركز الأول: آدم عيتاني (أنصار)

المركز الثاني: ايمانويل منصور (مون لاسال)

*سيدات:

المركز الأول: ناديا الراعي (أنصار)

المركز الثاني: جينيفر ضو (أنصار)

المركز الثالث: ماي مطر (مون لاسال)

المركز الثالث: سابين سماحة (أنصار)

*فتيات ما دون الـ17 سنة:

المركز الأول: داناي عبدالله (جمهور)

المركز الثاني: لين جرادي (مون لاسال)

المركز الثالث: ريم جرادي (مون لاسال)

*رجال درجة A (كروس سكواش)

المركز الأول: كريستوفر أنطاكي (مون لاسال)

المركز الثاني: ألبير طحشي (مون لاسال)

المركز الثالث: مارك صباغ (مون لاسال)

المركز الثالث: مصطفى الدلبي (مون لاسال)

*رجال درجة B(كروس سكواش) :

المركز الأول: غسان سليمان (مون لاسال)

المركز الثاني: طوني عبدالله (مون لاسال)

المركز الثالث: بسام نهرا (مركزية)

المركز الثالث: عصام إبراهيم (مون لاسال)

رجال قدامى فئة 40-49 سنة:

المركز الأول: بيتر بو عون (مون لاسال)

المركز الثاني: طوني عبدالله (مون لاسال)

المركز الثالث: فؤاد حنا (مون لاسال)

رجال قدامى فئة 50-59 سنة:

المركز الأول: شكري بشارة (مون لاسال)

المركز الثاني: فادي فواز (مون لاسال)

المركز الثالث: جهاد حبشي (مركزية)

المركز الثالث: مارك صباغ (مون لاسال)

رجال قدامى فئة 60سنة وما فوق:

المركز الأول: مصطفى الدلبي (مون لاسال)

المركز الثاني: بسام نهرا (مركزية)

المركز الثالث: فواز مرعبي (أنصار)

أشرف على البطولة أمين سر الاتحاد روي دي فيرو وعاونه الحكمان نزيه زهيري ومارك صباغ.

وفي الختام وزع رئيس الاتحاد مروان الحكيم، رئيس نادي مون لاسال جهاد سلامة، نائب رئيس الاتحاد نبيل طبارة، أمين السر روي دي فيرو، عضو الاتحاد جو خوري، عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية ظافر كبارة ومدير مركز مون لاسال الرياضي ايلي فرح، الميداليات على الفائزين والفائزات.