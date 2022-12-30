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بالفيديو- بسبب تصرّفها.. عريضة تطالب نجم الأرجنتين بالتخلي عن خطيبته

30
DECEMBER
2022
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أطلق مشجعون أرجنتينيون حملة إلكترونية فريدة من نوعها، لجمع توقيعات من أجل إقناع مهاجم منتخب بلدهم جوليان ألفاريز، بالتخلي عن خطيبته بسبب تصرف بدر منها عقب مونديال قطر بأيام.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر، بعد فوزه على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وإلى جانب تألق الأسطورة ليونيل ميسي في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للأرجنتين، فقد ساهم نجوم آخرون في هذا التتويج، ويأتي في مقدمتهم ألفاريز الذي أحرز أربعة أهداف في البطولة.

وعقب نهاية المونديال، عاد ألفاريز إلى الأرجنتين للاحتفال بلقب كأس العالم مع عائلته وأصدقائه.

وبدا أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لألفاريز، حتى طالبه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بترك صديقته.

وانتشر مقطع فيديو لألفاريز مع صديقته إيميليا فيريرو في أحد شوارع الأرجنتين، حيث ظهرت مجموعة من الأطفال وهم يقتربون من المهاجم الأرجنتيني للحصول على توقيعه والتقاط صور تذكارية معه.
ولكن إيميليا تدخلت وسمحت للأطفال بالتقاط صورة جماعية فقط دون الحصول على توقيع ألفاريز وهو التصرف الذي أثار غضب المشجعين الأرجنتينيين على مواقع التواصل، إلى حد مطالبة البعض منهم ألفاريز بالتخلي عن خطيبته.
لمشاهدة الفيدو اضغط هنا
روسيا اليوم

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