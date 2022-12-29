living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة أستراليا المفتوحة ترفع الجوائز المالية إلى مستوى قياسي

29
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ستكون نسخة 2023 من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، قياسية من حيث قيمة الجوائز المالية وفق ما أعلن المنظمون الخميس.

وأفاد منظمو البطولة التي تقام في الشهر الأول من العام المقبل، أنّ الزيادة ستكون بنسبة 3.4 بالمئة من أجمالي الجوائز المالية، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 76.5 مليون دولار أسترالي (51.6 مليون دولار أميركي).

سيحصل كلّ من الفائزين بلقبي الرجال والسيدات على 2.975 مليون دولار أسترالي، تزامناً مع ارتفاع قيمة الجوائز المالية أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للاعبين واللاعبات الذين لن يصلوا حتى إلى النهائي في الفئتين.

وسيحصل كل من ينتهي مشواره عند الدور الأول على 106.250 دولاراً، بزيادة 3.2 بالمئة، بينما سيحصل كل من يصل إلى الدور الثاني على زيادة مماثلة لتصل الجائزة الى 158.850 دولاراً.

وقال مدير البطولة كريغ تايلي إنّ مجموع جوائز الموسم الصيفي الأسترالي والذي يشمل أحداثاً استعدادية لأولى البطولات الكبرى، مثل النسخة الأولى من كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة، سيتجاوز 100 مليون دولار أسترالي لأول مرة.

وأفاد أنه: "من المهم جداً لاستمرار نجاح صيف التنس الأسترالي أن نوفر فرصاً قوية ومهمة وأن نضمن حصول أفضل اللاعبين في العالم على التعويض (المادي) المناسب".

وتابع: "في بطولة أستراليا المفتوحة، قمنا بزيادة أموال الجوائز لكلّ دور اعتباراً من التصفيات وحتى النهائي، على تكون الزيادات الأكبر في الأدوار الأولى".

ورأى أن: "هذه المكافآت الكبيرة تساعد اللاعبين على الاستثمار في حياتهم المهنية... وعلى تهيئة أنفسهم لحصد النجاح على مدار العام".

ارتفعت قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة بأكثر من 321 بالمئة، أو 58.32 مليون دولار أسترالي، في الأعوام العشرين الأخيرة، بعدما كانت 18.18 مليون دولار أسترالي.
تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 16 كانون الثاني/يناير.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout