ميسي يثبت ولاءه لباريس سان جيرمان

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أبدى ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الولاء وارتباطه التام بالفريق الفرنسي، أثناء قضاء إجازته في الأرجنتين.

ويتواجد ميسي حاليا في بلاده لقضاء إجازة، احتفل خلالها بالتتويج بلقب كأس العالم 2022.

ونشر ميسي عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة له وهو يتابع مباراة فريقه ضد ستراسبورغ، مساء الأربعاء.

ميسي يثبت الولاء لباريس سان جيرمان



وحقق باريس سان جيرمان، فوزا دراميا على ضيفه ستراسبورغ بنتيجة (2-1) في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

واستمرت نتيجة التعادل 1-1 حتى الدقيقة (90+6) عندما سجل مبابي هدف الفوز لباريس سان جيرمان، من ركلة جزاء.

وينتظر الفريق الباريسي، عودة ميسي إلى التدريبات أوائل العام المقبل، مع تكهنات باقتناعه بتجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في حزيران 2023 مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.