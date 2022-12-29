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مبابي: لن «أهضم» هزيمتنا في المونديال... وسنعيد كل الألقاب للعاصمة

29
DECEMBER
2022
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أكد كيليان مبابي أنه لن يتخطى سريعاً هزيمة منتخب فرنسا أمام نظيره الأرجنتيني في نهائي «مونديال قطر 2022»، لكنه يركز حالياً على مسيرته مع باريس سان جيرمان.
ورغم تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، فإن ديوك فرنسا خسروا أمام التانجو الأرجنتيني بركلات الترجيح.
وسجل مبابي هدف فوز متأخر لفريقه على ستراسبورغ في اللقاء الذي انتهى مساء الأربعاء بنتيجة 1 - 2 لصالح سان جيرمان رغم طرد البرازيلي نيمار بعد ساعة من اللعب.
وقال مبابي اليوم الخميس: «شخصياً؛ لن أهضم الأمر أبداً، ولكن فريقي ليس مسؤولاً عن هذا الإخفاق مع المنتخب الوطني. أحاول العودة بطاقة إيجابية».
وأضاف: «حاولت دفع فريقي، ونأمل أن نواصل موسمنا دون هزيمة. إنها كأس العالم؛ النادي ليس له أي شأن بهذا الأمر».
وتعهد مبابي بمواصلة الالتزام ناحية فريقه ومنتخب بلاده، قائلاً: «هذه الرسالة بسيطة... إنها تظهر أنه بصرف النظر عما يحدث مع المنتخب الوطني؛ فإن باريس سان جيرمان مختلف. ما زلت مصمماً على إعادة الألقاب كافة إلى العاصمة».

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