بالفيديو ولأول مرة.. مبابي يعلق على احتفال مارتينيز المستفز

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بورغ بركلة جزاء متأخرة للغاية، كشف كيليان مبابي، الذي تبددت أحلامه قبل 10 أيام في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية عقب خسارته مع فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، عن رأيه بخصوص الاحتفال المستفز لحارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بكأس العالم.

"ليست مشكلتي".. كان هذا جوهر الأمر بالنسبة لكيليان مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، عندما سُئل عن احتفالات الأرجنتين بعد إحرازهم كأس العالم في المونديال الأخير الذي استضافته قطر.

وكانت الاحتفالات تميزت بسعادة غامرة لزميل مبابي في النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فاز أخيرا باللقب الوحيد الذي كان مفقودا من خزائنه، ولكنها أصابت مبابي بالحزن لخسارة منتخب فرنسا، على الرغم تحقيقه ثلاثية رائعة في النهائي.

وأوضح مبابي في تصريحاته للصحفيين: "لقد تحدثت مع ميسي بعد المباراة مباشرة. لقد هنأته لأن الكأس بالنسبة له كانت حلم الحياة، وكذلك الحال بالنسبة لي أيضا، لكنني فشلت، وعليك دائما أن تكون رياضيا محترفا جيدا".

وأظهرت لقطة فيديو لمبابي، نشرت على تويتر، وهو يرفض التعليق على احتفال حارس الأرجنتين إميليانو مارتينيز "بطريقة مستفزة" بعد الفوز بكأس العالم، واعتبر مبابي الحديث في هذا الشأن "غير مجد".

وقال: "احتفالات (الأرجنتين) ليست مشكلتي؛ لن أضيع أي طاقة في مثل هذه الأشياء غير المجدية. أهم شيء بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي للنادي. نحن ننتظر عودة ليو (ميسي) حتى نتمكن من البدء في الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف مرة أخرى".

لم يكن مفاجئا أن يكون مبابي في حالة ذهنية إيجابية بعد المباراة، علاوة على تسجيله هدف الفوز الدرامي في الوقت بدل الضائع (الدقيقة 96).

وحول المباراة والاستقبال في ملعب حديقة الأمراء، قال مبابي "إنها مباراة رائعة، إنها رائعة. لقد كانت مباراة صعبة".

وكان هدف مبابي الرائع من ركلة جزاء ضروريا لتحقيق الفوز بعد أن افتتح ماركينيوس قائد باريس سان جرمان التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل ستراسبورغ في الدقيقة 51.

وأضاف مبابي "لقد تمكنا من تحقيق الفوز لذلك نحن سعداء للغاية. كان الجو رائعا داخل في حديقة الأمراء وكان المشجعون يدعموننا حقا، لقد دفعونا طوال الطريق. لقد كان لدينا حقا هذا الرجل الثاني عشر الليلة، وقد ساعدنا ذلك حقا في تحقيق الفوز".

وشكر مبابي الجماهير التي كانت تتغنى باسمه مشيرا إلى أن هذا الأمر يشعر اللاعب بالرضا حقا، وأردف "عندما تعود من موقف مثل ما مررت به في كأس العالم، من دواعي سرورنا دائما أن نعرف أننا عدنا إلى الديار.. وهذا يجعلك سعيدا حقا".

الاحتفال المستفز

وكان حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز سخر من مبابي وذلك خلال احتفالات تتويج "راقصي التانغو" بكأس العالم في بوينس آيرس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمارتينيز أثناء احتفالات فوز الأرجنتين بمونديال قطر 2022، وهو يحمل دمية عليها صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسبق لمارتينيز أن سخر من هداف المونديال، مبابي، في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، حيث قال حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي: "دقيقة حداد على مبابي".