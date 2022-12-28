سان جيرمان يحسم مستقبل راموس

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد راموس (37 عامًا) في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتلق عرضًا للتجديد حتى الآن.

وانضم راموس لصفوف سان جيرمان، في الصيف قبل الماضي، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه على الرغم من أن سان جيرمان لم يقدم عرضًا لتجديد عقد راموس حتى الآن، إلا أن الأمر قد يتغير خلال الأشهر المقبلة، خاصة وأن كلا الطرفين يرحبان بالاستمرار، لمدة أطول، علمًا بأن راموس استعاد كامل جاهزيته منذ بداية هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يتقدم باريس سان جيرمان بعرض لتجديد عقد راموس، لمدة موسم واحد فقط.

ويأمل راموس، أن يعود من جديد لمنتخب إسبانيا بعد رحيل المدرب السابق لويس إنريكي ووصول لويس دي لا فوينتي، علمًا بأن شهر مارس/أذار المقبل سيشهد الإعلان عن قائمة “لا روخا” الأولى من أجل خوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.