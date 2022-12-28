صورة حزينة.. البرازيل تستعد لمراسم جنازة بيليه "الحي"

وفي رسالة لوالده المريض قال إدينيو، نجل بيليه: "أبي قوتي لك".

ووصل إدينيو ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي الذي يراقب وضع والده الصحي، حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.

من جانبه، تمنى النجم البرازيلي، روماريو، الصحة لبيليه قائلا: "العالم يصلي من أجلك".

وأُدخل بيليه (82 عاما) إلى المستشفى في ساو باولو في نهاية نوفمبر، وهو يعاني سرطان في القولون شُخص في سبتمبر 2021، والأربعاء تحدث أطباؤه عن "تطور المرض وفشل في الكليتين والقلب".

أعلن أطباء المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السرطان الذي يعاني منه بيليه دخل مرحلة متقدمة، مؤكدين أن النجم الفائز بكأس العالم ثلاث مرات يخضع لـ ”رعاية مكثفة” لإصابته ”بخلل في وظائف الكلى والقلب”. ولم يصدر المستشفى أي بيانات منذ ذلك الحين.

قاد بيليه البرازيل للفوز بكأس العالم 1958 و1962 و1970 ولا يزال أحد أفضل هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 77 هدفا.