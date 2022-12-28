ووفقا للصحيفة، فإن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، لا يمر بأفضل لحظاته بعد خسارته نهائي كأس العالم في قطر أمام الأرجنتين.

واعتبر التقرير أن تلك الهزيمة أمام زميله في ملعب الأمراء يمكن أن تكون حاسمة في استراتيجية برشلونة، وأن ناصر الخليفي قد أبرم بالفعل اتفاقًا مبدئيًا مع خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي، لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو.

حتى الآن، كانت الوجهة المفضلة للمهاجم الفرنسي هي ريال مدريد، لكن الوضع الحالي يمهد الطريق أمام برشلونة أيضًا، خصوصا وأن ريال مدريد تبرأ من مبابي، وأعلن أنه أي توقيع مع مبابي لن يكون أمرا واردا أو متوقعا بعد تعرضه لـ"صدمة" مرتين متتاليتين له في عام 2021.

وكانت آخر الصدمات في صيف هذا العام، بعد الاتفاق مع فلورنتينو بيريز على كل شيء، من أجل الوصول بصفقة انتقال حر من باريس سان جرمان، لكن مبابي "خان" فورنتينو بيريزا وتركه في وضع سيئ أمام عشاق وجماهير النادي الملكي، من خلال التجديد لباريس سان جرمان بعقد "تاريخي" يمتد حتى عام 2025.

مبابي نفسه، الذي تعرض لهجوم شديد على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل العديد من مشجعي مدريد، قرر "على ما يبدو" أنه من الأفضل التوقيع لبرشلونة، كما أنه لا يريد مشاركة غرفة تبديل الملابس مع لاعب في المنتخب الفرنسي "لم يعد يهضمه" مثل كريم بنزيما.

ما يساعد فريق برشلونة هو أنه، بعد التجديد لباريس سان جرمان، قام مبابي بتضمين بند في عقده يمكن بموجبه مغادرة ملعب الأمراء متى شاء طالما كانت هناك أسباب مقنعة.

ولا شك أن غضبه من كل ما يمثله الأرجنتيني ميسي يعد "ذريعة مثالية" لمغادرة باريس.