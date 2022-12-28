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النادي اللبناني للسيارات والسياحة كرّم ابطال الكارتنغ في البطولة الاقليمية

28
DECEMBER
2022
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كرّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السائقين الذين حققوا نتائج مميزة واحرزوا "كأس الأمم" في بطولة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالكارتنغ التي اقيمت في سلطنة عمان بمشاركة 17 دولة .وأقيم حفل التكريم في مقر النادي بالكسليك .وحضر رئيس النادي المحامي ايلي آصاف ، الأمين العام كميل ادّه، عضو مجلس ادارة النادي ورئيس لجنة رياضة السيارات عماد لحود وعضو مجلس الادارة اليان حبيش واهالي السائقين وعدد من المسؤولين والمعنيين برياضة الكارتنغ.
 
في البداية القى آصاف كلمة جاء فيها" مسرورون وفخورون بما حققتوه ايها الابطال في بطولة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالكارتنغ واحرزتم "كأس الأمم"  بجدارة من بين 17 دولة.النادي اللبناني للسيارات والسياحة يدعم مسيرتكم في الرياضة الميكانيكية ونتمنى لكم التوفيق في البطولات المقبلة".بدوره قال لحود"السائقون اللبنانيون كانوا نجوم هذا الحدث الرياضي ونجحوا في الصعود الى منصة التتويج وحققوا انجازاً كبيراً .الجيل الناشئ سيكون له شأن كبير وبدأ برفع العلم اللبناني مراراً وتكراراً في المحافل الخارجية.واود ان أشيد بدور الأهل والقيّمين على حلبات الكارتنغ في الانجازات المحققة .نحن فخورون بكم".
 
ثم وزّع رئيس واعضاء مجلس الادارة الميداليات التذكارية والاعلام اللبنانية على السائقين المكرمين وهم:جو مراد،فيليب الحاج،كريستوفر فغالي،جورج نصار،راين خنيصر،كريستوفر نجيم،سابا جبرايل،باتريك ساراي،ماتياس نجيم،مازن انور،اندريه خوري وكريم رزق الله.
 
وتسلّم آصاف من السائقين "كأس الأمم"وسط تصفيق الحضور.
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