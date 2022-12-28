كرة السلة: سحب قرعة ثلاث بطولات

A + A -

سُحبت قرعة بطولات لبنان بكرة السلة للدرجة الثالثة(سيدات) والدرجتين الرابعة والخامسة(رجال) لموسم 2021-2022 في مقر انطوان شويري- الاتحاد اللبناني لكرة السلة الكائن في جل الديب.وحضر نائب رئيس الاتحاد سامي ناصر وعضو الاتحاد رئيس لجنة المسابقات مارون جبرايل ومندوبو أندية الدرجات المعنية.وقبل البدء بعملية سحب القرعة القى جبرايل كلمة نقل خلالها معايدة وتحيات اللجنة الادارية للاتحاد برئاسة أكرم حلبي وشرح نظام كل بطولة من البطولات الثلاث وأجاب على اسئلة واستفسارات مندوبي الأندية.

ثم جرت عملية سحب قرعة مباريات البطولات تباعاً.

وفي هذا الاطار، سيشارك 17 ناد في بطولة الدرجة الثالثة للسيدات و89 ناد في بطولة الدرجة الرابعة للرجال و35 ناد في بطولة الدرجة الخامسة للرجال.