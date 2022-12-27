وأضاف الجزيري أنه كان بوسع منتخب فرنسا أن يجلب بنزيمة إلى دكة البدلاء على الأقل، ثم تساءل قائلا "لماذا طلبوا منه أن يغادر سريعا؟".

ونشر الجزيري فيديو من معهد سبيتار الطبي، الذي عالج بنزيمة في قطر، بعد تعرضه للإصابة.

وفي الفيديو، تم شرح الإصابة بالأشعة، مع تعليق الطبيب المختص على الحالة، الذي وصف الحالة بغير الخطيرة، وبإنها إصابة عضلية.

وكانت منتخب فرنسا قد تأهل إلى المباراة النهائية من مونديال قطر، لكنه خسر أمام الأرجنتين التي فازت بالمباراة واقتنصت الكأس الثالث في تاريخها، بعد مباراة وُصفت بـ"النارية".

وفي وقت سابق، أعلن بنزيمة اعتزاله اللعب دوليا، وغرد قائلا: "لقد بذلت الجهد وارتكبت أخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك!(...) كتبت قصتي.. وقصتنا (مع المنتخب) انتهت".