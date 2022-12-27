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بعد أخبار التعاقد مع رونالدو...رئيس النصر السعودي يرد

27
DECEMBER
2022
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ردّ رئيس النصر السعودي مسلي آل معمر على التقارير الرائجة منذ أيام، بشأن التعاقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وما يزال النجم البرتغالي دون ناد، بعد أسابيع من توديعه كأس العالم 2022، ولكن مصادر عديدة أشارت إلى قرب انتقاله إلى النصر السعودي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن رونالدو أصبح "قريبا جدا" من التوقيع للنصر، بعقد تقترب قيمته من 200 مليون يورو سنويا، في صفقة ضخمة ستكون من بين الأكبر في تاريخ كرة القدم.

كما زعمت شبكة "سي بي إس سبورتس"، يوم الاثنين، أنه تم حجز موعد لإجراء الفحص الطبي لرونالدو.

وواجه النصر، يوم أمس الاثنين، الهلال، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وشهدت حضور رئيس النادي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الأسئلة حول التعاقد مع كريستيانو لاحقت مسلي آل معمر بعد نهاية المباراة.

وأضافت أن رد آل معمر كان مختصرا، حيث قال:"التقارير حول رونالدو ليست صحيحة، وأغلب ما يكتب في وسائل الإعلام (الإسبانية) غير صحيح".

وأثار جواب مسلي غموضا بشأن مستقبل "الدون"، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إخبارية أنه كان من المفترض عقد جلسة بين ممثلي النصر ورونالدو، مساء الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن الاجتماع لم يتم "لأسباب مجهولة".

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