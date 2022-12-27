اللاعبة الواعدة بكرة الطاولة بيسان شيري في صدارة التصنيف الدولي

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مع ختام عام 2022،تصدرّت اللاعبة اللبنانية الواعدة بيسان شيري التصنيف الدولي للفئات العمرية بالمركز الاول لفئة الفردي دون 11 عاماً والمركز الأول لفئة الزوجي دون 11 عاماً و المركز الأول لفئة الزوجي دون 13 عاماً حيث استطاعت المحافظة على تصنيفها الدولي لموسم كامل وتصدرت تصنيف الزوجي لفئة11 عاماً مع زميلها ميشال ابي نادر و فئة 13 عاماً مع لاعب منتخب بيرو سانتياغو الفريدو مارتينيز.

وجاء تصنيف شيري بعد سلسلة مشاركات عام 2022 في عدد من البطولات الدولية وعلى رأسها في فرنسا، بلجيكا، قطر، الاردن، لبنان، كازاخستان، مونتينيغرو والبرتغال.