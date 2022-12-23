الفرنسيون ينضمّون إلى حفلة جنون: مطلوب إعادة نهائي "المونديال"!

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وقّع حوالي 200 ألف مشجع فرنسي على عريضة لإعادة المباراة النهائية لكأس العالم 2022. حجّتهم في ذلك أنهم يريدون إعادة المباراة، لأنهم يعتقدون أنّ الأرجنتين "اشترت" الحَكَم!

بالإضافة إلى 200.000 توقيع على العريضة، فقد تمّ إحصاء أكثر من 80.000 تعليق على هذا الالتماس، معظمها تنخرط في "نظرية المؤامرة" التي تتهّم بلدًا فقيرًا كالأرجنتين بشراء "التحكيم"، بينما بلدًا غنيًّا كفرنسا يعجز عن ذلك!

هلسيعاد نهائي كأس العالم 2022؟ يجيب كاتب المقال روب هوسكين: "بكلمة واحدة: لا. فليس هناك أيّة فرصة على الإطلاق لإعادة النهائي"، يضيف! "هوسكين" الذي يكتب لموقع "givemesport" الرياضي الذي يتابعه حوالي 25 مليون شخص يقول: "في حين أنّ المشجعين الفرنسيين قد يكونون مستائين من الحكم البولندي Szymon Marciniak، نعتقد أنّ إدارته في النهائي كانت جيدة في الواقع". وختم هوسكين ناصحًا الفرنسيين بقوله: "كلما قبل المشجعون الفرنسيون مبكرًا بالنتيجة النهائية لكأس العالم، كان ذلك أفضل لهم".