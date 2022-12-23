living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفرنسيون ينضمّون إلى حفلة جنون: مطلوب إعادة نهائي "المونديال"!

23
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقّع حوالي 200 ألف مشجع فرنسي على عريضة لإعادة المباراة النهائية لكأس العالم 2022. حجّتهم في ذلك أنهم يريدون إعادة المباراة، لأنهم يعتقدون أنّ الأرجنتين "اشترت" الحَكَم!
بالإضافة إلى 200.000 توقيع على العريضة، فقد تمّ إحصاء أكثر من 80.000 تعليق على هذا الالتماس، معظمها تنخرط في "نظرية المؤامرة" التي تتهّم بلدًا فقيرًا كالأرجنتين بشراء "التحكيم"، بينما بلدًا غنيًّا كفرنسا يعجز عن ذلك!
هلسيعاد نهائي كأس العالم 2022؟
يجيب كاتب المقال روب هوسكين: "بكلمة واحدة: لا. فليس هناك أيّة فرصة على الإطلاق لإعادة النهائي"، يضيف! "هوسكين" الذي يكتب لموقع "givemesport" الرياضي الذي يتابعه حوالي 25 مليون شخص يقول: "في حين أنّ المشجعين الفرنسيين قد يكونون مستائين من الحكم البولندي Szymon Marciniak، نعتقد أنّ إدارته في النهائي كانت جيدة في الواقع". وختم هوسكين ناصحًا الفرنسيين بقوله: "كلما قبل المشجعون الفرنسيون مبكرًا بالنتيجة النهائية لكأس العالم، كان ذلك أفضل لهم".
يُذكَر أنّ مقالته حول طلب الفرنسيين "الخرافي"، قد حازت على 1700 لايك (إعجاب)، بينما نالت بالمقابل 4700 "هاها"
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout