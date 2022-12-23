بينهم لاعب عربي.. الكشف عن مرشحي جائزة أفضل حارس للعام

A + A -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة المرشحين النهائية، لجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2022، والتي ضمت المغربي ياسين بونو.

وكشف فيفا عن 7 مرشحين لجائزة "أفضل حارس مرمى في العالم"، والتي ستقدم ضمن حفل فيفا لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، الذي سيُقام يوم 27 شباط 2023، أي بعد شهرين من اليوم.

المرشّحون:

البرازيلي أليسون (ليفربول الإنجليزي)

المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب الكرواتي)

الفرنسي مايك ماينان (أي سي ميلان الإيطالي)

الأرجنتيني إمليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ الألماني)

تقييم أداء أفضل حارس بالعالم سيكون استنادا على أداء كل حارس مرمى في الفترة بين آب 2021 وكانون الأول 2022.

وعادة يقيّم الأداء من آب حتى آب الذي يليه، لكن تم تمديد المدة كي يشمل التقييم أداء اللاعبين في بطولة كأس العالم التي ختمت قبل أيام.

وحقق السنغالي إدوارد مندي الجائزة بعد قيادته ناديه تشلسي الإنجليزي نحو لقب دوري أبطال أوروبا.

كما يعتبر بونو أول حارس مرمى عربي يترشح للجائزة المرموقة، لكنه ليس أول لاعب عربي يترشح لجوائز فيفا، حيث سبقه نجوم مثل المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.